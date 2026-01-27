「李劉會」時地仍未定 藍營小雞：雖然急但還是希望談好

李四川(左)、劉和然(右)。（合成圖／王德為攝、取自劉和然臉書）

外界關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前「李劉會」，但協助聯繫的總幹事謝政達透露目前仍未接獲國民黨新北市黨部通知。國民黨籍議員江怡臻表示，雖然急，但還是希望談好，整合出最強人選：國民黨籍議員林金結則表示，明天黨中央會開中常會，他會向主席鄭麗文提案盡速提名人選，讓參選人盡快展開選舉行程。

謝政達表示，目前尚未接到新北黨部安排的時間、地點等資訊。江怡臻表示，李和劉兩人都很優秀，希望趕快談完、整合人選，「越快定案越好，因為還要跟白營溝通」，民進黨因為有幾個選區要初選，其實選戰已經很早就進行，有些議員參選人的春聯也是和市長參選人聯名，「對我們來說這些都還無法確定，還是希望談好」，目標就是1128大選，強調「雖然急，但還是希望談好，整合最強候選人、最強團隊，才能好好把市長交棒」。

林金結表示，李四川民調是最高的，也是唯一能贏民進黨參選人蘇巧慧的人，母雞強、小雞才好選，藍營在新北市的目標就是希望繼續執政、議長蔣根煌能夠繼續連任，希望複製新北市長侯友宜當時在2月28日請辭新北市副市長、跑選舉9個月後順利當選的模式，讓李四川在3月離開北市團隊、投入選舉，新北市的選舉戰略才能開始運籌帷幄。

林金結表示，明天就是他擔任國民黨中常委的最後一次中常會，他希望若無法用協調的，由中常會授權給鄭麗文，循當時桃園市長張善政參選模式，由鄭麗文直接提名新北市參選人，強調「提不會當選的人，提我林金結就好了，所以一定要派會贏的人」，盡早確定才能讓參選人在過年好好跑拜年行程。

