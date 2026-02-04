「李劉會」本周登場？侯友宜給了這答案

國民黨新北市長的人選協調會傳出本周就會舉行，李四川即將與劉和然碰面嗎？對於這個問題，新北市長侯友宜表示，這一個部分相信黨中央都有在規劃當中，至於這兩名人選過去都曾與侯友宜共事，是否會被要求選邊站？侯友宜表示，一切以團結共同面對。

新北市長侯友宜（攝自中天新聞）

侯友宜今（4日）受訪時針對2026新北市長國民黨人選問題，表示劉和然與李四川兩人都曾經與他共事，外傳兩人本周將就協調細節進行討論，這部分他相信黨中央都在規畫當中，自己跟他們兩人都是老同事，一切以團結共同面對。

面對民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天宣布了六大福利政見，包括了營養午餐免費，還有0到6歲免醫療部分負擔，以及老人假牙補助5萬塊，強打老人與小孩這兩個板塊，對此侯友宜表示，市府在有限的預算，我們都會全方位的照顧所有的族群。

