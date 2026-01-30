「李劉會」迄今無下文 李乾龍曝侯友宜喊「免煩惱啦」

國民黨祕書長李乾龍30日上午以先嗇宮董事長身分出席新北燈會發布會。（高鈞麟攝）

國民黨遲遲未推出參選下屆新北市長的人選，原本預計1月底前協調台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，但迄今「只聞樓梯響」。國民黨祕書長李乾龍30日受訪指出，應該在農曆年前會有好消息，而且市長侯友宜一定會參加協調，並且還特別說「放心！免煩惱啦！」

李乾龍30日上午以先嗇宮董事長身分出席新北燈會發布會，由於原本預計「李劉會」31日會有結果，可是至今仍無下文。會後，李乾龍接受媒體訪問表示，目前安排得很好，一切順利，市長還說「放心！免煩惱！」

廣告 廣告

李乾龍說，應該在農曆年前會有好消息，如果地方能夠解決問題，就不需要中央協調，而且市長一定會參與協調。至於協調時間地點尚未確定，也不便公開。

【看原文連結】