「李劉會」遲未成局 侯友宜掛保證：照既定節奏往前邁進

針對國民黨新北市長人選至今未定，新北市長侯友宜說，這部分都會按照既定節奏往前邁進，請大家放心。（柯毓庭攝）

國民黨新北市長人選遲遲未定，市黨部規畫熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前舉行「李劉會」，但目前仍未定時間地點與形式。新北市長侯友宜說，這部分都會按照既定節奏往前邁進，請大家放心。

外傳李乾龍這周會就人選部分拜會侯友宜，另外外界也關心侯友宜是否會出席「李劉會」，國民黨中常委、新北市議員林金結則表示會在今天向黨主席提案直接徵召李四川選新北。

對此侯友宜表示，這個部分都會按照既定的節奏很清楚的往前邁進，請大家放心，「我們時程表很清楚，節奏也非常清楚，我們都一步一步往前走」，希望能夠贏得市民的認同跟肯定，讓我們市民得到更多的照顧，才是我的目標。

廣告 廣告

侯友宜強調，最重要的是要贏得人民的肯定，他帶領團隊在這幾年的施政一切以人民為主，所提出來的政策不分任何黨派，大家都要得到認同，人民能夠支持才是最重要的關鍵。

【看原文連結】