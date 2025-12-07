李千娜、顧穎母女同台演出泛淚！出道18年個唱悼念黃鴻升、顏正國

李千娜6日在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱，女兒顧穎驚喜擔任嘉賓，別具意義，母女倆合唱〈打勾勾〉，一度眼眶泛淚，感動全場，老公黃尚禾則和婆婆在後台照顧兒子Yellow。

顧穎先前參加選秀節目，被發現是李千娜的女兒後引起熱議，此次首度和媽媽同台，她表示很激動、緊張，「原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的，這是妳的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替妳開心，也想跟妳說一聲辛苦了。」她反問李千娜的心情時，沒想到媽媽越說越多，讓顧穎忍不住說：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」笑翻全場。

李千娜出道18年舉辦首次大型個唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

李千娜一連換上四套造型，她一度換上馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰，下身的裙擺流蘇，呈現若隱若現的性感，擋不住修長美腿，接連與舞者們演繹新專輯裡〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉、〈孤女的願望〉等熱鬧組曲。

此外，李千娜也分享：「我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像『武生』，勇敢的、毫無畏懼，但又常常像『文生』那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」隨即帶來〈甜美的繩索〉、〈愛到站了〉。

演唱會上，李千娜也蘊藏對已逝好友們的無限懷念，帶來和黃鴻升共同主演的偶像劇《逃婚100次》插曲〈命中注定〉，以及和顏正國合作的電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉，獻上對好友們的思念，尾聲她以經典歌曲〈不曾回來過〉和〈心花開〉為演唱會畫下完美句點。

李千娜以歌曲悼念好友。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導