李千娜《世紀血案》道歉無法止血！ 網友抵制「除夕表演」文總反應曝光

李千娜因為電影《世紀血案》失言風波，7日發聲道歉，然而道歉並沒有澆熄大眾怒火，甚至開始出現抵制她在文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》演出的聲音，要求製作方剪掉其畫面。不過文總方面，對此並無回應。

李千娜針對《世紀血案》失言風波道歉（圖／翻攝自臉書）

李千娜出演由「林宅血案」改編的電影《世紀血案》，在訪問時一段「沒那麼嚴重」的言論，引起撻伐，後又傳出該作品並沒有獲得家屬授權拍攝，風波可謂越燒越大。片中演員楊小黎、簡嫚書相繼發表長文道歉，李千娜也在7日下午打破沉默，道歉並表示會把片酬全數捐給慈林基金會，「這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。」

李千娜（中）參與《2026 WE ARE 我們的除夕夜》演出（圖／文總提供）

只是道歉聲明，仍止不住大眾怒火，網上開始出現抵制李千娜的聲音，另也有網友寄信給文總，希望取消李千娜在過年特別節目中的表演片段，要求剪掉。由於李千娜在節目中的演出，重現台味歌廳文化，共同表演的還有許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚，若真要刪除其片段，整段演出恐會直接消失。對於輿論，文總則是沒有回應。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導