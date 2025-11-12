李千娜也是921受災戶！鄰居家整排下陷 洗2個月戰鬥澡睡帳篷
【緯來新聞網】李千娜擔任公視《誰來晚餐16》第來賓，拜訪家住在台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享自己成長過往，以及身為「921大地震」受災戶的慘況。從小由阿嬤帶長大，所以都會聽阿唱歌仔戲，當年在參加《超級星光大道》時，阿還曾指導過她要「踢腳步」，笑說：「但是在《超級星光大道》演歌仔戲好像不太對。」
李千娜很容易哭。（圖／公視提供）
李千娜在23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子，2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，「大部分我們會錯開彼此的工作時間，儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援」。
談到教養孩子，她認為應該不要以父母的期待框限住孩子發展，像是她的大兒子非常熱愛運動，每隔一陣子就會熱衷一種球類，但每次的轉換都得重新準備，「雖然還是會在意錢的問題，可是另一方面我又想支持他，因為他真的夠喜歡，也一直想要做這件事情，所以我還是會盡量讓他去試」。
李千娜（中）拜訪英瑛一家人。（圖／公視提供）
想起受訪家庭所居住的楠西區，在今年1月21日曾發生芮氏規模6.4的強震，導致當地不少房屋倒塌、許多居民也面臨斷水斷電的困境，聽聞他們受災經歷，李千娜也曾是地震的受災戶。
1999年發生「921大地震」，當時李千娜就住在南投，不僅自己的老家半塌，也親眼目睹住家對面的整排房屋，全部從二樓變一樓下陷，有大概2個月的時間，都是都是住在學校裡面搭帳篷，雖然可以回家洗澡，但當時每天餘震不斷，所以洗澡時都戰戰兢兢，深怕會發生房屋倒塌意外。
回憶起這段過往，李千娜忍不住又紅了眼眶，對於受訪家庭與當地居民的遭遇感同身受，感性說道：「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」《誰來晚餐》每周五晚間9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。
