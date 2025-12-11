李千娜個唱完美結束 罕見曬出再婚黃尚禾後「一家5口合照」

女星李千娜6日完成出道18年首次大型個唱「入戲」，結束後她也罕見曬出再婚黃尚禾後一家五口合照。（圖／翻攝自李千娜Instagram）

女星李千娜6日晚間在TICC台北國際會議中心完成她出道18年首次大型個唱「入戲」，還與女兒顧穎同台表演，驚豔全場歌迷。李千娜在演唱會結束後，透過社群分享心得和幕後花絮照，其中她再婚男演員黃尚禾後罕見的「一家5口」同框畫面，她的臉上也洋溢著幸福美滿的樣子。

李千娜在結束個人演唱會之後，先在社群Instagram分享開唱的心得，也上傳一系列幕後花絮照片，與家人、演藝圈好友、工作夥伴等，其中她把同框先生黃尚禾、女兒顧穎、大兒子、小兒子的合照放在第一張，這也是她再婚黃尚禾之後，十分罕見的「一家5口」合照。

廣告 廣告

而李千娜則表示，「謝謝你們在，我愛你們呀～還有好多好多人都沒合照到，殘念！下一場我再好好搜集」，從字句中不難看出，她很有野心再開第二場大型個人演唱會。這次的演唱會中，李千娜與女兒顧穎同台合唱，她事後也在社群表示，「女兒唱得超好」，誇讚她的表演帶給大家好多回憶和感動，謝謝她陪著自己站上對她來說這麼重要的舞台。

事實上，李千娜在19歲時就結婚生子，育有一對子女，但婚姻僅維持4年。李千娜離婚以後獨自撫養2個小孩，直到2023年才與男演員黃尚禾結婚，隔年生下小兒子。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕人最討厭「員工福利」調查出爐！第一名竟是企業最花錢活動

台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」