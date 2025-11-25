李千娜備戰首場大型個唱 喜獲「亞洲舞王」羅志祥親自指導

李千娜將於12月6日在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年來的首次大型個唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

李千娜將於12月6日在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年來的首次大型個唱《入戲》，演唱會不僅將帶來唱進心裡的經典好歌，更將以「戲中戲的移動舞台」寓意人生多重角色切換，並融入電子花車「千娜舞台秀」元素，呈現耳目一新的視覺驚喜。

為回饋歌迷，李千娜除了準備「回憶殺」大合唱，更將在快歌組曲中挑戰唱跳歌手，近期勤於練舞的她，被要求加強臀部訓練，誓言小露性感，展現滿滿誠意。她興奮表示：「這次真的準備了很久！很期待當天可以看到大家一起大合唱。」

儘管忙碌，李千娜仍不忘與粉絲互動，在社群清唱〈心花開〉、〈不曾回來過〉等經典，掀起回憶高潮。此外，李千娜更幸運獲得「亞洲舞王」羅志祥的加油打氣與專業指導，讓她赫然發現自己舞蹈上的盲點，直呼要加緊練習。她誠摯邀請歌迷們12月6日一同《入戲》，聽個夠、跳起來！

