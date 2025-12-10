李千娜全家福曝光！一家五口「幸福感滿出框」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李千娜6日在TICC舉辦出道18年的首次大型演唱會「入戲」，活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。

合照中，李千娜抱著次子，顧穎乖巧站在身旁，黃尚禾與長子則陪伴在側，全家統一穿上黑色T恤，呈現和諧又暖心的氛圍。難得的一家五口同框，也被粉絲形容是她出道以來，「最珍貴的畫面之一」，留言區瞬間被幸福洗版。

「謝謝你們在，我愛你們啊！」李千娜感性表示，演唱會能圓滿落幕，家人的到場支持是她最大的力量。雖然當天親友眾多，來不及與所有人合影，不過她承諾下次一定會拍得更完整，「下場我要好好蒐集。」粉絲留言大讚：「幸福滿出來！」還有人敲碗，希望能看到更多家庭日常。

