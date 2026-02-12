李千娜再遭抵制！ 台視回應《紅白》演出「做適時調整」
李千娜近期因電影《世紀血案》宣傳時，對林宅血案一事的失言風波，遭網友譴責撻伐。繼文化總會表示，節目將進行適當調整後，台視所舉辦的《2026超級巨星紅白藝能大賞》也針對李千娜演出片段，做出回應。
李千娜在今年《紅白》與女兒一同演出，片段已於一月底錄製完畢。失言風波延燒多日，有網友發起抵制，以留言方式，傳達希望台視刪除其表演片段的訴求，希望電視台能展現對歷史尊嚴與受害者人權的尊重，直言「若讓涉及傷害台灣土地情感與受難者家屬權益的藝人登台演出，恐損及台視之媒體公信力，並引發收視大眾的負面觀感與抵制運動。」
對此，台視於12日做出回應，「台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，目前正在進行後製作業，節目會做適時的調整，感謝所有熱愛紅白粉絲們的支持與愛護。」
簡嫚書再度發聲！發律師函警告《世紀血案》製作方：未回應將提告
改編自林宅血案的電影《世紀血案》因未取得林義雄先生及家屬授權遭炎上。多名參與演出的演員陸續道歉，表示誤信劇組合約中「已取得合法授權」的說法；10日，全體演員與工作 人員發表聯合律師聲明，指控製作方隱瞞未獲授權事實，並強調將採取法律行動，阻止影片上映。簡嫚書今（12）日再度發聲，說明已正式寄發律師函解除合約，若未獲回應將提告。
李千娜《紅白》母女共演也遭殃！台視證實：節目會適時調整
藝人李千娜，因拍攝爭議電影《世紀血案》後屢屢失言，即便發出聲明致歉，並聯合演員群抵制電影上映，仍無法平息外界輿論，連帶影響演藝事業。繼《Ｗe Are 我們的除夕夜》之後，台視製作的《2026超級巨星紅白藝能大賞》除夕節目也確定會做適時的調整。
賈永婕親訪「林宅血案」案發地！發文竟被老公罵 48字霸氣回擊
賈永婕親訪「林宅血案」案發地！發文竟被老公罵 48字霸氣回擊
李千娜《世紀血案》失言「嚴重影響2檔除夕節目」 與顧穎母女合體恐「看不見」
藝人李千娜因參與電影《世紀血案》殺青記者會上的發言，提及林宅血案時使用「沒那麼嚴重」等輕率用語，引發社會大眾強烈不滿與抵制聲浪。儘管她已公開道歉並宣布將片酬全數捐贈慈林基金會，風波仍持續延燒，連帶影響她已預錄完成的兩檔除夕檔期重頭節目，母女同台畫面恐難以在除夕夜與觀眾見面。
主播鄭亦真產後一個月狂甩10公斤！ 堅持「母嬰同室」半夜親餵
主播鄭亦真於今年元旦產下女兒「小桃」，彌月禮盒結合公益，支持弱勢兒童服務計畫，守護慢飛天使的笑容。產後一個月的她，已經成功瘦身10公斤，重返主播台的目標是「再瘦10公斤」。
《世紀血案》爭議未歇！李千娜演出連環受影響 紅白將調整播出內容
李千娜今年原與女兒顧穎於紅白舞台合體演出，但在失言風波持續發酵下，外界關注節目播出版本。台視表示，《2026超級巨星紅白藝能大賞》目前仍在後製作業階段，節目將進行適時調整，並感謝觀眾支持。李千娜原與女兒顧穎於紅白舞台合體演出，後續播出版本如何呈現，仍待正式播...
《世紀血案》爭議擴大！演員聯合提告 要求全面阻止上映
（娛樂中心／綜合報導）電影《世紀血案》爭議持續延燒。該片以台灣重大歷史懸案「林宅血案」為題材，卻未取得當事人 […]
「林宅血案」唯一倖存者林奐均自述：不自覺側身、書包擋住了第一刀
[Newtalk新聞] 「世紀血案」電影殺青引發外界重新關注1980年林宅血案。當年唯一倖存者的林義雄長女林奐均，直到24年後才在書裡公開重述當年遭到身砍7、8刀經過。她說，「當我進到房間，還來不及放下書包，突然間我不自覺地側了一下身子，我相信這是來自上帝的警告，就當這個陌生人拿著刀子朝我刺過來時，我正好側了身子，使得背上的書包擋住刀子，如果當時我沒有側身，這第一刀一定使我當場斃命。 該書「你是我最愛─林奐均的生命之旅」，由林奐均撰寫，並由圓神出版社出版，以下是2004年新書發表前的「台灣日報」的報導： 打破24年沈默，林宅血案唯一倖存者林義雄長女林奐均，將於5月1日出版新書「你是我最愛」，首度將她經歷過的心靈創痛、獲得救贖、學會原諒的心路歷程，完整呈現在眾人面前。 新書收錄諸多林奐均成長過程的照片。1971年出生的林奐均回憶起才剛8歲，並於1980年2月28日遭遇的慘案。她說，「那天放學回家，到了家門口，習慣性地按門鈴，奇怪的是竟然沒有人來應門」，「過了很久，門開了，一個陌生人走了出來，我很習慣家裡常有我不認識的客人來，所以並不以為意，我走了進去，一個勁兒地往自己房間走去，心裡只想著
蕭美琴公開感謝！賈永婕談林宅血案獲肯定「親回1句」 萬人讚爆
電影《世紀血案》改編林宅血案卻未獲得授權引發爭議，台北101董事長賈永婕近日發聲「想知道林宅血案的真相」，11日更親自拜訪由林宅改建的義光教會，隨後副總統蕭美琴也轉發貼文致謝，「謝謝享受自由生活的賈董和許多我們這個世代的朋友，願意花時間去聽去看，去認識這段離我們不遠的歷史」。對此，賈永婕也現身留言區回應，吸引萬人按讚，雙方隔空互動成為焦點。
