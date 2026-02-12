李千娜再遭抵制！ 台視回應《紅白》演出「做適時調整」

李千娜近期因電影《世紀血案》宣傳時，對林宅血案一事的失言風波，遭網友譴責撻伐。繼文化總會表示，節目將進行適當調整後，台視所舉辦的《2026超級巨星紅白藝能大賞》也針對李千娜演出片段，做出回應。

李千娜在今年《紅白》與女兒一同演出（圖／台視）

李千娜在今年《紅白》與女兒一同演出，片段已於一月底錄製完畢。失言風波延燒多日，有網友發起抵制，以留言方式，傳達希望台視刪除其表演片段的訴求，希望電視台能展現對歷史尊嚴與受害者人權的尊重，直言「若讓涉及傷害台灣土地情感與受難者家屬權益的藝人登台演出，恐損及台視之媒體公信力，並引發收視大眾的負面觀感與抵制運動。」

廣告 廣告

對此，台視於12日做出回應，「台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，目前正在進行後製作業，節目會做適時的調整，感謝所有熱愛紅白粉絲們的支持與愛護。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導