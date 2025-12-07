李千娜出道18年演唱會 演藝圈大咖都來了 首次與愛女同台演出

生活中心／陳佳侖 、嚴文謙 台北報導

能唱又能演的實力派女星李千娜，昨晚舉辦出道18年首場大型演唱會，她一連獻唱多首經典台語歌，演藝圈許多大咖也到場支持，不難看出李千娜的好人緣，歌曲更暗藏對已故好友顏正國與小鬼-黃鴻升的思念，讓她唱到一半忍不住淚灑舞台。

歌手 李千娜 "胭脂馬柱到關老爺"：「你講你是門我是閂，我是出世要來乎你做伴。」

拿著麥克風在台上又唱又跳，，全方位歌后李千娜，6號晚間舉辦出道18年來首場大型演唱會。

李千娜出道18年首場大型演唱會。（圖／寬宏藝術x環球音樂）





歌手 李千娜 "愛人醉落去"：「愛人喲伊喲伊喲伊，愛人喲伊喲伊喲伊，醉落去甭想過去，過去算啥咪。」

翻唱多首經典台語歌，李千娜直接把舞台打造成時尚廟會派對，更將復古電子花車搬上台，與歌迷同樂。

歌手 李千娜 "再會啦心愛的無緣的人"：「再會啦心愛的無緣的人，若無愛石頭嘛無採工，過去像一齣憨人的故事無聊的夢。」

深情獻唱，讓全唱歌迷聽得陶醉，李千娜的好歌喉，就連白冰冰、王彩樺、楊貴媚、孫鵬、阿Ken、黃鐙輝等演藝圈大咖都到場支持。





王彩樺、黃鐙輝到場支持。（圖／王彩樺IG）









歌手 李千娜 "查某囡仔"：「將阮的短頭鬃，染返黑頭鬃，未十八的心對愛還有希望。」

唱出自己從女孩變女人的心境轉折，帶歌迷們一起回顧出道至今的點點滴滴，歌曲更暗藏對已故好友顏正國與小鬼-黃鴻升的思念，演唱會滿滿洋蔥，不過這一幕更是讓全場歌迷都看哭了。

歌手 李千娜 vs. 顧穎 "打勾勾"：「謝謝你曾經讓我相信著，愛原來能被捨得，能不能說好愛自己更多。」

緊握彼此的手，和女兒顧穎首次同台演出，李千娜也忍不住淚灑舞台，也帶給歌迷們一個溫馨難忘的夜晚。

