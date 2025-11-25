李千娜出道18年首唱跳開練臀部曲線 羅志祥一眼看穿舞步錯誤羞喊「不愧是舞王」

李千娜突襲藝人鼓手李科穎街頭演出，現場演唱〈心花開〉。寬宏藝術x環球音樂 提供

「全能歌后」李千娜將於12月6日在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年來的首次大型個人演唱會「入戲」。李千娜這次將在快歌組曲時挑戰唱跳歌手，近日勤於練舞的她，不僅會若隱若現的小露性感，更被要求加強臀部的重點訓練。而「亞洲舞王」羅志祥於節目錄影時相遇李千娜時，一眼就看出千娜需要修正的地方，讓千娜頓時羞愧到滿臉通紅地說：「要不是遇見羅志祥，我竟然沒發現我舞蹈一直是跳錯的，不愧是『舞王』！」

〈心花開〉受封國民歌曲，李千娜表示，「很幸運有一首大家這麼喜歡的代表作，很開心因為這首歌的魅力，讓大家期待我的出現。」日前她和說得一口流利台語的超萌KOL「紅豆妹」合拍影片，一起唱跳〈心花開〉這首歌曲，當聽到千娜出道18年，讓7歲的紅豆妹不可置信地瞪大了眼睛。

李千娜與紅豆妹唱跳〈心花開〉。寬宏藝術x環球音樂提供

這次演唱會不僅規劃了多首唱進人心的經典好歌，還有歌迷們敲碗期待的「回憶殺」大合唱。為了給予歌迷嶄新的視覺驚喜，演唱會將把台語翻唱專輯《千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口》中的電子花車元素，以嶄新的方式呈現，打造出「戲中戲的移動舞台」，寓意人生道路上的多重宇宙切換，並以電子花車「千娜舞台秀」象徵千娜從歌手、演員到生活的不同角色。

李千娜「入戲」演唱會 演出時間：2025/12/06 (六) 19:30 演出地點：台北國際會議中心 TICC（台北市信義區信義路五段1號） 購票：寬宏售票系統 https://kham.tw/en04HUbMv 主辦單位：寬宏藝術 / 環球音樂 / 說實話娛樂



