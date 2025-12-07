李千娜出道18年首辦大型個唱 愛女顧穎擔任嘉賓驚喜登場

【緯來新聞網】歌手李千娜於昨（6日）晚在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，李千娜開場連唱〈我不允許我再愛上你〉、〈說實話〉、〈跟自己對話〉後表示，「先休息十分鐘好不好，好緊張喔！ㄧ直站不穩，腿好軟喔⋯。」接著話鋒一轉滿是感性與感謝的說：「歡迎來我的演唱會《入戲》，因為這是第一場演唱會，所以我想從我的每一個人生階段說起，讓你們從這場演唱會重新認識李千娜。」演唱會上，女兒顧穎也擔任嘉賓驚喜登場。

李千娜出道18年的首次大型個唱「入戲」，兒顧穎也擔任嘉賓驚喜登場。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

在演唱〈打勾勾〉後，女兒顧穎擔任嘉賓驚喜登場，原本低調參加選秀節目，沒想到因與李千娜幾乎一模一樣的長相以及遺傳到媽媽的完美嗓音，立刻被認出兩人就是母女，引起廣泛迴響與關注，兩人首度在演唱會上同台演出飆唱，全場驚呼！母女情深相互凝視、眼眶泛淚，演唱完千娜身份立馬轉換變媽媽，歡迎顧穎的同時，也不忘問：「這是你比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」



還加碼幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」台風穩健的顧穎回應說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的⋯，這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲辛苦了。」



顧穎也趁機反問千娜此刻的心情，當千娜越說越多，顧穎忍不住說：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」點出千娜多重宇宙的另一個分身，千娜正嘟囔著哪有員工叫老闆下台的⋯⋯，顧穎不好意思地表示，「媽媽，因為下一首是我要唱⋯。」千娜才恍然大悟，趕緊岔開話題問顧穎會冷嗎？脫下外套幫她披上，台下觀眾們又一陣驚呼，直喊：「千娜的美背超漂亮！」

李千娜挑戰唱跳歌手，與舞者們演繹最新專輯歌曲串起的熱鬧組曲。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

接著，李千娜挑戰唱跳歌手，與舞者們演繹最新專輯裡〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉、〈孤女的願望〉串起來的熱鬧組曲，全場觀眾紛紛跟著音樂搖擺，宛如大型歌舞廳；伴隨〈真心換絕情〉、〈再會啦心愛的無緣的人〉、〈無法度按捺〉一首又一首台式經典好歌，將現場氣氛帶向另一波高潮。

李千娜演唱的歌曲中蘊藏對已逝好友們的無限懷念。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

歌曲中也蘊藏對已逝好友們的無限懷念，像是和「小鬼」黃鴻升共同主演的偶像劇《逃婚100次》，其中的插曲〈命中注定〉，以及如同兄長般的顏正國，電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉，是千娜獻上對好友們的思念，她唱得情深意重，台下觀眾們為之動容、頻頻拭淚。她謝謝曾經在生活中停留過的人，可能沒有常常出現、可能沒有常常聯絡，只是用了不同方式活在彼此的世界，她也謝謝大家來「入戲」，希望在某首歌曲、某個片段，讓大家能想起曾經歷過、或現在正在扮演的角色



當晚來支持，白冰冰、王彩樺、楊貴媚、孫鵬、阿Ken、黃鐙輝⋯等眾多藝人好友們也以行動力挺，演唱會尾聲，千娜唱進人群中，經典歌曲〈不曾回來過〉，以及受封國民歌曲的〈心花開〉，歌迷陷入回憶殺全場大合唱，也為千娜出道18年的首次大型個唱畫下完美句點。

