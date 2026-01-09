李千娜加盟「鑽石舞台之夜」演出 感謝蕭敬騰老婆Summer推薦
記者林政平報導／「鑽石舞台之夜」演唱會由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的，今年3月21、22日將榮耀回歸臺北流行音樂中心（北流）；除了「余天、余祥銓父子+黃西田」與蕭敬騰（老蕭）分別擔任兩天不重複卡司的壓軸，9日驚喜宣布「雙金歌后」李千娜加入3月22日場的演出，李千娜說：「秀場文化影響我很深，不論是廖峻、澎澎的脫口秀，還是豬哥亮大哥、余天大哥和瓜哥的歌廳秀，到現在我都記憶猶新，這次能站上『鑽石舞台』，真的太榮幸了！」
李千娜感性表示：「後台是我的童年，我看過印象最深刻的，就是牛肉場18禁的演出，當時的我懵懵懂懂，長大後回想發現這些表演者都很辛苦、很多辛酸，令人好敬佩。」
小時候除了在各種秀場、後台走跳，在那個「錄影帶」風行的年代，李千娜也會跟爸爸一起看廖峻、澎澎的脫口秀：「兩位前輩一搭一唱，你來我往互虧、互相吐槽的默契，實在太精彩；還有每次看豬哥亮大哥的歌廳秀，他數十年如一日的招牌髮型和幽默感，好令人懷念；以及最愛打人巴掌的余天大哥，大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧！」
李千娜透露：「這次非常感謝美女貴人、老蕭太太Summer姐的推薦，並且瓜哥願意給我機會，才能參與『鑽石舞台之夜』；我出道以來上過很多次瓜哥、康哥和歐弟的節目，他們各自的主持功力和幽默表現都不一樣，都有自己的風格和特色，共同點是都很厲害。所以每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」
李千娜表示：「我希望屆時可以還原秀場輝煌時期的流行造型服裝及耳熟能詳的歌曲，帶給大家滿滿回憶和歡樂，也計畫邀請家人去觀賞，我相信他們會超級開心跟感動。」2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日（六）、22日（日）強勢回歸臺北流行音樂中心，門票已在年代售票系統熱賣中。
