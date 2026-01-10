李千娜助陣胡瓜《鑽石舞台之夜》 感謝蕭敬騰愛妻Summer力薦

由藝人胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，2026年3月21、22日將返場台北流行音樂中心舉辦；除了「余天、余祥銓父子、黃西田」與蕭敬騰分別擔任兩天不重複卡司的壓軸，更驚喜宣布「雙金歌后」李千娜加入3月22日場的演出！李千娜除感謝胡瓜對演藝圈後輩的提攜，也感謝「美女貴人」林有慧（Summer）的推薦。

李千娜加入3月22日《鑽石舞台之夜》演唱會的演出陣容。（圖／說實話娛樂提供）

Summer（左）推薦李千娜加入《鑽石舞台之夜》演出陣容。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

李千娜坦言：「秀場文化影響我很深，不論是廖峻、澎澎的脫口秀，還是豬哥亮大哥、余天大哥和瓜哥的歌廳秀，到現在我都記憶猶新，這次能站上『鑽石舞台』，真的太榮幸了！」

而她上個月才完成《入戲》首場個人大型演唱會，先前推出《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》時，特別打造一台電子花車宣傳，因為她父親是鼓手：「小時候爸爸就帶著我北中南跑透透，我們家自營的舞台車及布袋戲，會跑婚喪喜慶、工地秀、歌廳秀，所以我對秀場傳統文化非常熟悉、充滿很多回憶，加入《鑽石舞台之夜》，除了表演給大家看，也希望繼續傳承爸爸的理念。」

李千娜感性表示：「後台是我的童年，我看過印象最深刻的，就是牛肉場18禁的演出，當時的我懵懵懂懂，長大後回想發現這些表演者都很辛苦、很多辛酸，令人好敬佩。」

李千娜笑稱想被余天打巴掌：「大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧」。（圖／說實話娛樂提供）

小時候除了在各種秀場、後台走跳，在「錄影帶」風行的年代，李千娜也會跟爸爸一起看廖峻、澎澎的脫口秀：「看兩位前輩一搭一唱，你來我往互虧、互相吐槽的默契，實在太精彩；還有每次看豬哥亮大哥的歌廳秀，他數十年如一日的招牌髮型和幽默感，好令人懷念；以及最愛打人巴掌的余天大哥，大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧！」

李千娜表示出道以來上過很多次胡瓜、康康、歐弟的節目，認為他們各自的主持功力和幽默表現都不一樣，都有自己的風格和特色，共同點是都很厲害，「所以每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」

她也希望自己屆時可以還原秀場輝煌時期的流行造型服裝，及耳熟能詳的歌曲，「帶給大家滿滿回憶和歡樂，也計畫邀請家人去觀賞，我相信他們會超級開心跟感動。」

延續公益傳統，2026年的《鑽石舞台之夜》演唱會，盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。適逢2028年將邁向百年校慶，台大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。

