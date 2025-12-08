李千娜化身電子花車女王秀22吋螞蟻腰 母女同台飆歌超催淚

李千娜穿上馬甲裝大露22吋螞蟻腰。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

李千娜6日晚間在TICC台北國際會議中心舉辦了出道18年首次大型個唱「入戲」。演唱會以「舞台變化」呼應「人生轉折」，象徵她歌手、演員等多重身份的流動，150分鐘內獻唱30多首曲目並更換4套設計感十足的造型。

李千娜開唱最大驚喜是與女兒顧穎同台，李千娜幫觀眾問女兒：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」台風穩健的顧穎回應說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的，這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲辛苦了。」兩人合唱〈打勾勾〉時母女情深，相互凝視眼眶泛淚，場面溫馨感人。

在快歌環節，李千娜將台語翻唱專輯《千娜舞台秀》的電子花車元素，結合現代藝術，帶來強烈視覺震撼，她更換上馬甲裝大露22吋螞蟻腰，挑戰唱跳歌手，熱力演繹台語組曲。

之後她換上米白色長洋裝，獻唱偶像劇《逃婚100次》插曲〈命中注定〉，以及電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉，蘊藏對「小鬼」黃鴻升與顏正國等已逝好友的無限懷念，真摯情感令台下觀眾頻頻拭淚。李千娜感謝家人支持並承諾：「只要你們一直在，我就會繼續走下去。」全場在感動與熱鬧中圓滿落幕。

李千娜和女兒顧穎同台，兩人合唱〈打勾勾。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

