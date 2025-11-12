李千娜哭了！自曝是921受災戶 目睹衝擊畫面至今恐慌
節目《誰來晚餐》第16季本週邀請歌手李千娜擔任來賓，2007年參加星光大道選秀正式進入演藝圈，後來也演出過許多電影和電視劇，是三金入圍、並多次獲獎的影視歌三棲藝人，第二次擔任節目嘉賓，這次拜訪家住在台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享童年、家庭與身為母親的成長。
李千娜擔任《誰來晚餐16》來賓，分享自己的新專輯。（圖／公共電視提供）
李千娜在節目中大方分享自己的成長過往，她表示自己小時候是由阿嬤帶大，家裡經營電子花車和布袋戲。她透露因為阿嬤還會唱歌仔戲，當年在參加星光大道選秀節目時，阿嬤還曾指導過她要表演時踢腳步，提起這段過往李千娜笑說：「但是在星光大道演歌仔戲好像不太對。」
李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」
李千娜(右5)拜訪家住在台南市楠西的英瑛一家人。（圖／公共電視提供）
談到如何教養孩子，李千娜認為應該不要以父母的期待來框限住孩子的發展，她分享自己大兒子非常熱愛運動，每隔一陣子就會換熱衷另一種球類，每一種都會想去嘗試看看。每換一種類型，裝備都要重新準備，李千娜表示：「雖然還是會在意錢的問題，可是另一方面我又想支持他，因為他真的夠喜歡，也一直想要做這件事情，所以我還是會盡量讓他去試。」
聊完溫馨育兒話題，李千娜想起受訪家庭所居住的楠西區，在今年1月21日曾發生規模6.4的強震，導致當地不少房屋倒塌、許多居民也面臨斷水斷電的困境，聽聞他們的受災經歷，李千娜也表示自己也曾是地震的受災戶。
李千娜(中)談起曾是921地震災民經歷忍不住鼻酸。（圖／公共電視提供）
1999年發生921大地震當時李千娜就住在南投，不僅自己的老家半塌，也親眼目睹住家對面的整排房屋，全部從二樓變一樓下陷。有大概兩個月的時間，都是都是住在學校裡面搭帳篷，雖然可以回家洗澡，但當時每天依舊餘震不斷，所以洗澡時都會戰戰兢兢迅速完成，深怕會發生房屋倒塌意外。
回憶起這段過往，李千娜想起對於地震的恐慌忍不住又紅了眼眶，對於受訪家庭與當地居民的遭遇感同身受，她感性說道：「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」
