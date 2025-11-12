李千娜哭別顏正國！淚崩「妝全花」：全力守護你的家人
導演兼演員的顏正國上個月7日因肺腺癌離世，享年50歲，家屬8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式「顏正國殺青宴」，現場約百名親友、工作人員到場，不少藝人也現身在紀念影片中，訴說和顏正國的相處點滴，其中，李千娜更是聲淚俱下，哭到幾乎臉妝都花了，直說「一定會用盡一切，幫你守護你的家人，陪伴你的家人」，誠摯的友情叫全場動容。
顏正國的告別式以白色鮮花布置周邊，現場同時設置他的人形立牌，到場的藝人包括金馬執委會主席李屏賓、導演魏德聖、音效大師杜篤之以及演員高捷、喜翔、楊貴媚、李興文、黃騰浩、黃尚禾、李千娜等送他最後一程。尤其李千娜在告別影片中情緒直接潰堤，大顆淚水從臉頰滑落，除了感謝顏正國之外，也誓言會和先生黃尚禾一起照顧他的家人。
李千娜淚別顏正國 片段全文如下：
他(顏正國)確實是一個很特別的導演，尤其是我一開始加入劇組的時候，他比較喜歡親自跟演員相處在一起的感覺、一起拍戲，這種是我其實從來沒有遇的導演，我覺得他的存在就是很自然、不做作的，排除萬難都要完成這些事情，甚至是他夢想的事，就像他要拍一部電影。其實他都很在乎，他很在乎別人怎麼看他、怎麼樣欣賞他、讚譽他，跟怎麼樣對待他，其實他都會很在乎，可是他都會嘴巴都會很硬地說「I don' care」，但我們都知道。
謝謝國哥(顏正國)的出現，讓我有了另外一個新的開始，謝謝我心目中的超級英雄，你給我很多的啟發，也給這個社會很多很多正面的能量，我跟尚禾一定會用盡一切，幫你守護你的家人，陪伴你的家人。
