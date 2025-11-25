李千娜哽咽曝人生最大遺憾 「即便得罪人也該趕回去」

李千娜上《綜藝OK啦》擔任客座教授。中天綜合台提供



李千娜上羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》擔任「全方位才子才女養成班」客座教授，她哽咽提及趕不及見阿嬤最後一面是人生中最大的遺憾，後悔表示：「我就覺得即便會得罪大家，我都應該要趕回去看阿嬤。」

原來李千娜拍戲前1天接到阿嬤的病危通知，她難過地說：「但那場戲是大場面不可能取消，我一收工馬上打電話跟家人說要趕回去，結果他們說『阿嬤其實有等妳到最後一刻才走』。」

歌唱選秀出身的李千娜從歌手變演員過程其實有點歪打正著，「比完《超級星光大道》後我簽給周傳雄老師，但錄第1張專輯時一直在撞牆期，剛好有導演想找我去拍《茱麗葉》，老師就說『不然妳先換個跑道再回來錄音』，後來很幸運的得到金馬獎最佳新人獎，開啟我的演戲之路」。

