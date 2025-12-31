李千娜唱跳差點滑倒！辣露美背笑喊：女明星沒有在怕冷

李千娜首度站上臺北跨年。（圖／侯世駿攝）

李千娜出道19年，今（31日）首次登上臺北跨年舞台，她以低胸、露背馬甲亮相，並踩著12公分高跟鞋現身。她透露，這套戰服上周才確定，有利用任何空檔時間練深蹲，「希望可以狀態很好 。」老公黃尚禾事先也知道她的火辣造型，對尺度沒問題。李千娜甜蜜說：「他其實只有擔心我沒吃飯。」並透露老公、兒女都到場陪伴。

李千娜坦言因下午舞台濕滑，在表演過程中差點滑倒，但仍努力保持鎮靜，「 很可惜就是下雨，沒有好好的表演。」晚間溫度較低，她說：「腎上腺素上來的時候 其實在表演過程當中就會很享受 不會去記得很冷這件事情 。」更說工作人員替她準備許多保暖衣物，但她直接拒絕，直喊：「女明星沒有在怕冷。」

廣告 廣告

身高171公分的李千娜，目前體重47公斤，她透露平時就有注意飲食健康，並強調：「維持一個很好的狀態，不見得一定要瘦，但我就是吃得滿健康。」今早早完成跨年表演後，她甜蜜表示，因為小孩要早睡，待會要回歸媽媽身分，回家陪孩子入睡。展望明年，她預計推出新的影視作品，也期許推出新專輯及巡迴演唱會。

李千娜踩12公分高跟鞋，表演差點跌倒。（圖／侯世駿攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸