李千娜唱一半「女兒顧穎來了」！首同台激動淚崩 下秒慘被趕下台

記者徐珮華／台北報導

李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。白冰冰、王彩樺、楊貴媚、孫鵬、阿Ken、黃鐙輝等藝人都到場支持，老公黃尚禾與婆婆則在後台照顧兒子Yellow，讓李千娜直呼感謝：「感覺背後有滿滿能量！」

李千娜（左）首度同台顧穎（右），母女倆合唱〈打勾勾〉。（圖／寬宏藝術X環球音樂提供）

顧穎參與歌唱選秀節目《大學聲》後首度公開演唱，坦言心情激動又緊張，「這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義且是重大任務，很替你開心，也想跟你說一聲辛苦了。」她也趁機反問李千娜心情，眼見對方越說越多，忍不住詢問「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝」，互動相當逗趣。

李千娜演出融入電子花車，令人耳目一新。（圖／寬宏藝術X環球音樂提供）

李千娜演唱會搭配3D沉浸式影像，象徵從歌手、演員到生活的多重身分流動，快歌橋段更特別以台灣廟會文化與電子花車美學為靈感，讓觀眾更能融入其中。她感性表示：「生旦淨丑，這四個角色可以說伴著我一路成長。我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像『武生』勇敢且毫無畏懼；但又常常像『文生』那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」

李千娜身穿米白色流蘇長洋裝，隨著身體搖曳堆疊豐富情感。（圖／寬宏藝術X環球音樂提供）

此外，無論是戲劇或電影主題曲，都帶出她影視歌三棲的全方位表現，也蘊藏對已逝好友們的無限懷念。像是和黃鴻升（小鬼）共同主演的偶像劇《逃婚100次》插曲〈命中注定〉，以及如同兄長般的顏正國電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉。李千娜獻上對好友們的思念，台下觀眾們為之動容、頻頻拭淚。

李千娜感謝曾經在生活中停留過的人，可能沒有常常出現、沒有常常聯絡，只是用了不同方式活在彼此的世界。她也謝謝大家來「入戲」，希望在某首歌曲、某個片段，能讓大家想起曾經歷過或正在扮演的角色，即使經過了18年，仍然會繼續把快樂、感動帶給大家，「只要你們一直在，我就會繼續走下去。」

