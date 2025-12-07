李千娜唱一半「女兒顧穎驚喜現身」 母女首同台飆唱激動哭了

歌手李千娜6日登上TICC（台北國際會議中心）舉辦出道18年的首次大型演唱會《入戲》，除了一連帶來多熟耳熟能詳的歌曲外，最驚喜的莫過於她找來女兒顧穎擔任驚喜嘉賓，兩人首度同台飆唱，母女情深相互凝視、眼眶泛淚，場面相當動容。

李千娜6日舉辦出道以來首場大型演唱會，找來愛女擔任驚喜嘉賓。（圖／寬宏藝術x環球音樂 提供）

演唱會一開場，李千娜身穿一襲時尚線條洋裝登場，大展穠纖合度的高挑好身材，在一連唱完〈我不允許我再愛上你〉、〈說實話〉、〈跟自己對話〉等動人歌曲後，她直呼：「先休息十分鐘好不好，好緊張喔！ㄧ直站不穩，腿好軟喔！」接著感性說道：「這是第一場演唱會，所以我想從我的每一個人生階段說起，讓你們從這場演唱會重新認識李千娜。生旦淨丑，這四個角色可以說伴著我一路成長，我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像『武生』，勇敢的、毫無畏懼，但又常常像『文生』那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」

李千娜身穿一襲時尚線條洋裝登場，大展穠纖合度的高挑好身材。（圖／寬宏藝術x環球音樂 提供）

而當唱到〈打勾勾〉時，李千娜女兒顧穎驚喜現身，兩人首度同台飆唱，讓全場驚喜連連，母女情深相互凝視、眼眶泛淚，演唱完千娜身份立馬轉換變回媽媽角色，歡迎顧穎的同時，也不忘問：「這是妳比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」還加碼幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」

台風穩健的顧穎回應說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的。這是妳的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替妳開心，也想跟妳說一聲辛苦了。」顧穎也趁機反問李千娜此刻心情，沒想到李千娜越說越多，讓女兒忍不住回：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」母女互動相當逗趣。

李千娜和女兒顧穎緊緊相擁，場面動人。（圖／寬宏藝術x環球音樂 提供）

在嘉賓獨唱結束後，現場畫風一轉，李千娜將前陣子推出的台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》電子花車元素用嶄新的方式呈現，她換上一身馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰，展現若隱若現的性感，一連帶來〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉、〈孤女的願望〉熱鬧組曲，炒熱全場氣氛，宛如大型歌舞廳。

李千娜將電子花車元素用嶄新的方式呈現在演唱會上。（圖／寬宏藝術x環球音樂 提供）

李千娜從出道以來，展現影視歌三棲的全方位表現，在歌單安排上也蘊藏她對已逝好友們的無限懷念，像是和「小鬼」黃鴻升共同主演的偶像劇《逃婚100次》，其中的插曲〈命中注定〉，以及如同兄長般的顏正國，電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉，李千娜唱得情深意重，讓台下觀眾們為之動容、頻頻拭淚。

在演藝圈擁有好人緣的她，昨日也有不少好友前來力挺，像是王彩樺、楊貴媚、孫鵬、阿Ken及黃鐙輝等人，現場眾星雲集。而到了演唱會尾聲，李千娜唱進人群中，帶來經典歌曲〈不曾回來過〉，以及受封國民歌曲的〈心花開〉，讓歌迷陷入回憶殺，全場大合唱，也為她出道18年的首次大型個唱畫下完美句點。

白冰冰、王彩樺及楊貴媚等人都來朝聖李千娜演唱會。（圖／寬宏藝術x環球音樂 提供）

