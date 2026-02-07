李千娜失言慘被罵翻 網友譏：沒讀書「蠢跟壞一樣可怕」

即時中心／劉朝陽報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》近日引發爭議，除了劇組未獲林義雄家屬授權外，女星李千娜甚至在公開場合失言，稱「沒那麼嚴重」，引發各界怒火，網友紛紛留言砲轟她不尊重受害家屬。

有網友甚至將此次事件與杜汶澤過往言論相連結，留言表示：「看到李千娜這次這樣說林宅血案，我又照例想起了杜汶澤說的：大部分藝人都是學歷低、知識水平低、情緒混亂、社會意識低的一群人，你想讓他們幫你什麼？他只知道法拉利又出了什麼新款式而已」，甚至有網友說「你期待她唸過什麼書？」、「蠢跟壞一樣可怕」。

此番言論再度將輿論焦點推回劇組與主演群；劇組迄今尚未對李千娜的發言做進一步說明，事件持續延燒中。





