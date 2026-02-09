[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

「林宅血案」改編的電影《世紀血案》，因為沒有獲得當事人林義雄及其家屬同意就拍攝，引發社會大眾撻伐。主要演員李千娜更因在殺青記者會上表示「好像可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖」惹毛網友，還延燒到她剛踏入歌壇的女兒顧穎，紛紛留言「妳媽媽覺得滅門不嚴重」。

李千娜失言歌手女兒連帶受累 蘇巧慧呼籲網友不要追究家人。（圖／翻攝蘇巧慧、李千娜臉書）

但今日民進黨新北市長候選人，同時也是當年美麗島辯護律師團蘇貞昌的女兒蘇巧慧，在社群上發文，希望大家不要去追究、影響演員的家人，團結才能讓台灣對抗敵人。

蘇巧慧表示：

電影「世紀血案」所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，我請大家不要去追究、影響他們的家人。

如果大家去一趟白色恐怖景美紀念園區，就可以了解到最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。那個威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。

而世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活。

我們團結起來，一起努力，就不會畏懼任何敵人的侵略。

蘇巧慧日前表示，父親蘇貞昌就是當年「美麗島事件」的辯護律師，當年那個場景事件，確實對很多人留下深刻的影響。她記得父親當年說，「當方素敏(林義雄的妻子)站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上丟，代表的其實就是對台灣民主的支持，為受刑人的抱屈」。

蘇巧慧指出，這些事件都還歷歷在目，歷史都還沒有很遠，甚至還沒翻頁，「希望有更多的人知道這段歷史，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白，其實台灣的民主是多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主」。

