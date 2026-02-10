李千娜失言遭炎上 胡瓜：她如期演出《鑽石舞台之夜》

胡瓜、余天以及余祥銓父子為《鑽石舞台之夜》演唱會彩排。

李千娜接拍改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，失言稱慘案「沒那麼嚴重」，引爆網友怒火及抵制，3月13日將缺席「高雄櫻花季」，而3月22日將參與胡瓜主辦的《鑽石舞台之夜》演唱會，胡瓜、余天以及余祥銓父子今（10）日彩排，胡瓜稱：「李千娜如常演出。」

李千娜因失言風波，文化總會調整她在《WE ARE 我們的除夕夜》的演出內容，另外李千娜宣布退出櫻花季表演，盼望藉此平息網友怒火。至於鑽石舞台之夜演唱會，胡瓜透露，李千娜曾主動打電話詢問是否要取消演出。

胡瓜為李千娜失言緩頰。

胡瓜表示，李千娜出事當下，自己剛好不在台灣，不了解發生什麼事，不過李千娜要把錢捐給慈善單位，胡瓜希望李千娜能如期演出，就看她的意願，最終李千娜點頭答應。至於李千娜目前心情？胡瓜說：「我鼓勵她心情放下就好，公益活動一切向善。」

余天今與兒子余祥銓合唱〈榕樹下〉，余祥銓的饒舌讓余天一度皺眉，他說：「我在家聽過一次，實在是世界不同了，不知道他在唱什麼。」談到75歲的李亞萍疑似失智，余天說：「她狀況很好，只是事情太多，又常常亂想。」不過，他透露每次聊天都會吵架，2年前開始跟李亞萍分房睡，余祥銓在旁爆料：「爸爸說分房睡好舒服。」

余祥銓爆料余天說，和李亞萍分房睡好舒服。

父子都口徑一致指李亞萍喜歡碎碎念，余天笑說：「只要她講話就不要回嘴。」並叮嚀余祥銓：「跟媽媽講話要客氣一點，要多撒嬌，盡量忍。」至於如何跟老婆撒嬌？余天直呼自己不會，反正就乖乖聽李亞萍講話，也要給予回應。

