李千娜失言風波延燒！網喊刪掉除夕表演片段 文總最新聲明曝

即時中心／顏一軒報導

針對藝人李千娜出演與林宅血案史實有關的電影《世紀血案》，卻失言稱「沒那麼嚴重」而遭到撻伐，加上該片未取得當事家屬授權，引發爭議。近日，有聲音要求文化總會（文總）刪除《WE ARE 我們的除夕夜》中李千娜的演出片段。對此，文總今（7）日晚間發布最新聲明回應，表示節目將進行適當調整。





主辦單位文總晚間同步在「脆」（Threads）及「臉書」（Facebook）發文表示，有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，文總說明，節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。

