李千娜女兒大學畢業！母女同框跳舞掀暴動 網驚：長相複製貼上

【緯來新聞網】歌手李千娜近日在社群分享與穿著學士服的女兒顧穎一同跳舞的影片，慶祝女兒順利從大學畢業。由於母女倆長相神似向來備受關注，李千娜也打趣形容是「複製人」、「複製貼上」，2人如出一轍的高顏值基因再度引發粉絲驚嘆。

李千娜和女兒顧穎。（圖／翻攝Facebook)

李千娜也為女兒畢業寫下感性長文，坦言看到女兒穿上學士服的那一刻，內心百感交集。她表示，雖然外界經常形容母女倆長得一模一樣，但更讓她開心的是，看見女兒活出屬於自己的樣子。



她透露，這4年來看著女兒一步步突破自我、變得愈來愈勇敢，也讓她深刻感受到孩子正逐漸長大，直呼：「雖然我還學不會放手，但突然感覺到，我的小女孩好像長大了。」她也向懂事的女兒致謝：「謝謝妳一直那麼貼心，那麼懂事，有妳這個大寶貝我超級幸福。」

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李千娜和女兒顧穎。（圖／翻攝Facebook)

面對即將踏入人生新階段的女兒，李千娜大方送上祝福，期盼她未來保持善良與真心，勇敢走向自己所愛的人事物。她也勉勵女兒，不必成為最厲害的人，但一定要活得精彩、活得漂亮，而且要是自己最喜歡的模樣。



文末李千娜更深情告白：「我也許不是妳的勇氣，但我的愛會緊緊抱著妳，不論去到哪裡。」溫暖文字讓不少粉絲大喊感動，紛紛湧入留言區獻上畢業祝福。

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