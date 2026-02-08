李千娜宣布「退出櫻花季演出」白字黑底文再度發聲道歉

李千娜再度道歉並宣布退出《櫻花祭》演出。(圖／說實話娛樂提供)

電影《世紀血案》被控未獲得當事人或家屬授權就進行拍攝，引發輿論撻伐，其中，演員李千娜在記者會上失言遭炎上後，連帶影響在《WE ARE 我們的除夕夜》表演橋段恐遭調整，稍早，她再度發聲致歉，表示將退出高雄《櫻花祭》演出。

李千娜8日稍早在Instagram用黑底白字文再度發聲致歉，她表示為了避免模糊掉《櫻花祭》原本主旨以及氛圍，經過審慎評估之後，決定退出《櫻花祭》這屆的演出，除了感謝主辦單位以及各方的理解以及包容，還有這段時間來自朋友們的關心，最後預祝櫻花祭活動能圓滿順利，雖然沒有過度交代細節，但看得出來心情相當沉重。

李千娜宣布退出《櫻花祭》演出。(圖／n_a_n_a_l_e_e Instagram)

