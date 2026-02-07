李千娜拍《世紀血案》喊「不嚴重」 網罵「妳有小孩」急刪文

娛樂中心／綜合報導



藝人李千娜日前在結束拍攝電影《世紀血案》後受訪，談到林義雄在威權體制下所遭遇的悲劇時，竟脫口而出「可能不是那麼嚴重」，讓網友相當傻眼。除了痛批該劇甚至未徵詢當事人同意外，也有不少人認為李千娜已婚且育有小孩，卻用如此態度面對真實發生的家族滅門慘劇，直言相當離譜，甚至揚言拒看該作品。



《世紀血案》以懸案「林宅血案」為核心。李千娜在受訪時談到此事表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」



李千娜拍《世紀血案》喊「可能不嚴重」 網罵「妳有小孩欸」遭炎上急刪文

《世紀血案》還未上映就爭議不斷。（圖／民視新聞資料照）後續李千娜也在臉書上發文指出：「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」不過網友看完後紛紛痛批，「李千娜覺得被滅門不是那麼恐怖的事嗎」、「愛搶話，結果翻車，真的很假會」、「終生抵制李千娜」、「不懂可以閉嘴沒關係」、「李千娜也有3個小孩，如果被滅門的是她的小孩，她還說得出沒那麼嚴重、沒那麼恐怖這種話嗎？」、「若發生在他們家，看他們覺得恐不恐怖，發言真的缺乏同理心」。面對大量網友批判，李千娜也火速刪除該貼文。





