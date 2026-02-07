李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍

政治中心／周孟漢報導



前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。

揭電影「先斬後奏」沒倫理！陳水扁重砲開轟

根據《三立新聞網》報導，陳水扁被問到《世紀血案》爭議直言，拍攝真實事件必須經過當事人同意，這是基本的倫理、職業道德與法律，「不能拍一拍才道歉說片酬全捐，來不及了」。他強調林宅血案是天大地大的悽慘悲劇，絕對不是開玩笑的，對於李千娜等人的失言與電影「先斬後奏」的行為深感不以為然。

李千娜捐片酬也來不及！陳水扁憶「血案隔天自家遭闖」表態拒看：看你多會拍

李千娜日前談及林宅血案，失言稱「沒那麼嚴重」引發全民怒火。（圖／民視新聞）





阿扁自家後門遭闖 驚覺被盯上「不敢進屋」

陳水扁回憶起1980年「林宅滅門血案」案發當下，他正擔任美麗島事件的辯護律師，就在2月28日滅門血案發生的隔天，律師團開完會回家時，他赫然發現自家的後門竟被人破壞闖入。阿扁坦言當時嚇到不敢進屋，還請人拿棒球棒進去查看，結果家裡被翻箱倒櫃，雖然只少了兩罐酒與訂婚戒指，但這種「前一天對付當事人、隔天對付律師」的政治恐嚇，讓他至今回想仍感到不寒而慄。





李千娜捐片酬也來不及！陳水扁憶「血案隔天自家遭闖」表態拒看：看你多會拍

1980年2月28日發生震驚全台的「林宅滅門血案」。（圖／民視新聞資料照）





恐懼蔓延下一代 阿扁籲抵制：別去看就好

此外，陳水扁也提及這份恐懼甚至蔓延到下一代，女兒陳幸妤念書時曾被教官當眾點名，指責「爸爸是壞人」，甚至稱美麗島事件的辯護律師都是壞蛋，讓陳幸妤差點衝上去理論。阿扁感嘆這並非單一事件，許多律師同伴都有類似經驗。對於這部爭議電影，陳水扁最後也強硬表態，要拍可以，但要經過人家同意，喊話「就別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。





李千娜捐片酬也來不及！陳水扁憶「血案隔天自家遭闖」表態拒看：看你多會拍

前總統陳水扁，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。（圖／民視新聞）





