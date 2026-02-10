李千娜捐「鑽石舞台之夜」唱酬 將如期登台演出

（中央社記者王心妤台北10日電）胡瓜發起並與康康跟歐弟一起主持的演唱會「鑽石舞台之夜」，由於演出人之一的李千娜因電影「世紀血案」捲入爭議，胡瓜表示，李千娜唱酬全捐給慈善單位，她會如期演出。

李千娜日前因捲入「世紀血案」爭議，宣布退出櫻花季表演，而春節節目「WE ARE 我們的除夕夜」也將作出調整，由於她也將在「鑽石舞台之夜」演出，胡瓜今天受訪表示，李千娜有主動致電詢問是否需要取消演出，但李千娜要將錢捐出慈善單位，胡瓜希望能如期演出。

被問到李千娜目前心情如何，胡瓜表示，「鼓勵她心情放下就好，公益活動一切向善。」

壓軸嘉賓之一的余天今天出席「鑽石舞台之夜」彩排演唱招牌歌「榕樹下」，渾厚嗓音顯見寶刀未老。

「鑽石舞台之夜」將於3月21日起連2天在台北流行音樂中心舉行，門票持續販售中。（編輯：龍柏安）1150210