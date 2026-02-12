李千娜掰了！高雄櫻花季宣布神祕嘉賓《陽光女子》歌后接棒

孫淑媚將在高雄櫻花季開唱。（寬寬整合提供）

近日電影《世紀血案》被控未獲得當事人或家屬授權就進行拍攝，引發輿論撻伐，其中，演員李千娜在記者會上失言遭炎上後，連帶影響在《WE ARE 我們的除夕夜》表演橋段恐遭調整，她日前發聲致歉，表示將退出「高雄櫻花祭」演出，而「高雄櫻花祭」11日宣布新卡司加入金曲台語歌后孫淑媚。

主辦單位今晚公布規劃已久的神秘嘉賓名單，邀請孫淑媚擔任演出登上櫻花季舞台，這一次將直接為她安排長達40分鐘的完整演出，加上今日票房突破五億的電影《陽光女子合唱團》話題不斷，「高雄櫻花季」早已將這股陽光能量納入今年春天的舞台規劃之中。

隨著作品與人氣持續攀升，孫淑媚「阿珮」早已成為備受矚目的焦點，相信她充滿溫度與力量的歌聲，將在櫻花盛開的季節，照亮整個大高雄。

