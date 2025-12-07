李千娜揪女兒同台！合體飆唱「下秒被趕下台」：換我獨唱

全能歌后李千娜舉辦大型個唱《入戲》。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）





全能歌后李千娜於昨（6日）在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱《入戲》，搭配3D沉浸式影像，舞台變化呼應人生轉折，象徵她從歌手、演員到生活的多重身分流動，快歌橋段更特別以台灣廟會文化與電子花車美學為靈感，「千娜舞台秀」搭配現代藝術、黑盒子實驗劇場的概念，打破傳統鏡框式舞台，讓觀眾更能融入其中。

在舞者們行雲流水的曼妙舞姿中，為當晚《入戲》演唱會揭開序幕，李千娜以時尚的黑色線條裝登場，大展穠纖合度的高挑好身材，〈我不允許我再愛上你〉、〈說實話〉、〈跟自己對話〉在一連串動人歌曲後，千娜直呼：「先休息十分鐘好不好，好緊張喔！ㄧ直站不穩，腿好軟喔⋯。」

接著話鋒一轉滿是感性與感謝的說：「歡迎來我的演唱會《入戲》，因為這是第一場演唱會，所以我想從我的每一個人生階段說起，讓你們從這場演唱會重新認識李千娜⋯；生旦淨丑，這四個角色可以說伴著我一路成長，我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像“武生”，勇敢的、毫無畏懼，但又常常像“文生”那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」

全能歌后李千娜大紅色緞面西裝現身。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

全能歌后李千娜大紅色緞面西裝現身。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

當紅色窗花打開，映入眼簾的是從女孩到女人的精彩紙雕影像，千娜一身大紅色緞面西裝，下身融入中式流蘇元素，一曲〈查某囡仔〉，以她自身故事量身打造，譜出所有北上工作女性的共通心情，她表示自己常常很倔強的想扮演好每個角色，那份堅韌，她也一直都在學習，但其實應該要好好放鬆、去享受愛人與被大家愛的感覺，人生不一定要那麼完美，希望大家都可以可可愛愛的向前走；而〈你成了我好多個誰〉寫的正是千娜身為愛人這個角色，也是戀人間生活化的相處細節；〈不敢聽的歌〉曾讓她淚灑錄音室，訴說著即使有些緣分錯過了，也有懂得你的人，哭過後陪伴自己走下去。

緊接著一首〈打勾勾〉今晚的嘉賓驚喜登場，新生代歌手顧穎原本低調參加選秀節目，沒想到因與李千娜幾乎一模一樣的長相以及遺傳到媽媽的完美嗓音，立刻被認出兩人就是母女，引起廣泛迴響與關注，兩人首度在演唱會上同台演出飆唱讓全場驚呼，母女情深相互凝視、眼眶泛淚。

演唱完千娜身份立馬轉換變媽媽，歡迎顧穎的同時，也不忘問：「這是你比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」還加碼幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」台風穩健的顧穎回應說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的⋯，這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲辛苦了。」

顧穎也趁機反問千娜此刻的心情，當千娜越說越多，顧穎忍不住說：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」點出千娜多重宇宙的另一個分身，千娜正嘟囔著哪有員工叫老闆下台的⋯⋯，顧穎不好意思地表示，「媽媽，因為下一首是我要唱⋯。」千娜才恍然大悟，趕緊岔開話題問顧穎會冷嗎？脫下外套幫她披上，台下觀眾們又一陣驚呼，直喊：「千娜的美背超漂亮！」

圖全能歌后李千娜一身風格強烈的馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

圖全能歌后李千娜一身風格強烈的馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

在嘉賓獨唱後，現場畫風一轉，把台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》電子花車元素用嶄新的方式呈現，氣氛大不同！千娜一身風格強烈的馬甲上衣，大露22吋螞蟻腰，下身運用裙擺流蘇，呈現若隱若現的性感，但仍擋不住她修長美腿的逆天魅力！千娜更挑戰唱跳歌手，與舞者們演繹最新專輯裡〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉、〈孤女的願望〉串起來的熱鬧組曲，全場觀眾紛紛跟著音樂搖擺，宛如大型歌舞廳；伴隨〈真心換絕情〉、〈再會啦心愛的無緣的人〉、〈無法度按捺〉一首又一首台式經典好歌，將現場氣氛帶向另一波高潮！

全能歌后李千娜換上米白色流蘇長洋裝。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

全能歌后李千娜換上米白色流蘇長洋裝。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

當千娜換上米白色流蘇長洋裝，特殊材質搭配花朵設計的細節，隨著身體搖曳堆疊出更加豐富的情感，不論是戲劇或電影的主題曲，帶出千娜影視歌三棲的全方位表現！從歌手、演員到生活的不同角色，她都能游刃有餘的，在人生道路上的多重宇宙精彩切換，也蘊藏對已逝好友們的無限懷念，像是和「小鬼」黃鴻升共同主演的偶像劇《逃婚100次》，其中的插曲〈命中注定〉，以及如同兄長般的顏正國，電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉，是千娜獻上對好友們的思念，她唱得情深意重，台下觀眾們為之動容、頻頻拭淚。

千娜謝謝曾經在生活中停留過的人，可能沒有常常出現、可能沒有常常聯絡，只是用了不同方式活在彼此的世界，她也謝謝大家來「入戲」，希望在某首歌曲、某個片段，讓大家能想起曾經歷過、或現在正在扮演的角色，即使經過了18 年，千娜仍然會繼續把快樂、感動帶給大家，「只要你們一直在⋯我就會繼續走下去⋯。」千娜：很可惜老公黃尚禾和婆婆只能在後台照顧Yellow不能看這場演唱會，但很謝謝他們！感覺背後有滿滿能量，全家人也都到場超級激動！

白冰冰、王彩樺、楊貴媚、孫鵬、阿Ken、黃鐙輝⋯等眾多藝人好友們也以行動力挺到場觀賞支持，演唱會尾聲，千娜唱進人群中，經典歌曲〈不曾回來過〉，以及受封國民歌曲的〈心花開〉，歌迷陷入”回憶殺”全場大合唱，也為千娜出道18年的首次大型個唱畫下完美句點。



