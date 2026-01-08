李千娜新片角色神秘 接演前憂影響身心靈

（中央社記者洪素津台北8日電）演員李千娜在電影「恨女的逆襲」演出極具個人風格的角色，身上有大片刺青，又開顯眼紅色跑車。不過片中角色身上特殊的刺青經文與信仰儀式，曾讓李千娜擔心身心靈受影響。

電影「恨女的逆襲」今天舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率演員王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤聯袂出席，分享拍攝幕後故事。片中角色最為神秘的李千娜，首度公開其角色「小美」的背後秘辛。

李千娜透露，這個角色具備剛柔並濟的交際手腕，使她在事業上非常成功，加上獨特的品味與自信，整體充滿層次，也是她最初被劇本吸引的原因。

為了詮釋角色身上特殊的刺青經文與信仰儀式，李千娜坦言，開拍前曾擔心身心靈受到影響，為此導演與團隊特別多方考詢，確保這些信仰符號的來源與意義能準確傳遞給觀眾。

李千娜的角色在王彩樺的角色眼中，卻是破壞她家庭的小三。開拍前李千娜還傳訊息問王彩樺：「媽咪，妳在片場是不是不會跟我打招呼。」2人在現場為保持角色的壓迫感與陌生感，極具默契地不交談，唯有在放飯時才會稍微「出戲」。王彩樺笑說，放飯時還會開玩笑大喊「小三來了」。

電影「恨女的逆襲」16日全台上映。（編輯：張雅淨）1150108