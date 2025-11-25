李千娜曝人生遺憾！拍戲趕不及見阿嬤最後一面 哽咽：即便得罪人也該趕回去

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》明（26）日晚9點新一集播出邀來全能歌后李千娜擔任「全方位才子才女養成班」的客座教授，她提到，從歌手變演員過程其實有點歪打正著，也透露曾因工作行程導致來不及見到阿嬤最後一面，因此成她人生一大遺憾。

李千娜透露，曾因工作行程導致來不及見到阿嬤最後一面，成她人生一大遺憾。（圖／中天綜合台提供）

李千娜回憶，當時自己比完《超級星光大道》後便與周傳雄老師簽約，但在錄製第1張專輯時一直在撞牆期，而剛好有導演找自己去拍《茱麗葉》，而老師也鼓勵她可以換個跑道再來，「後來很幸運的得到金馬獎最佳新人獎，開啟我的演戲之路。」

由於李千娜自出道以來工作行程滿檔，趕不及見阿嬤最後一面也成為她人生中最大的遺憾，「拍戲前1天接到阿嬤的病危通知，但那場戲是大場面不可能取消，我一收工馬上打電話跟家人說要趕回去，結果他們說『阿嬤其實有等妳到最後一刻才走』，我就覺得即便會得罪大家，我都應該要趕回去看阿嬤。」

薔薔分享，自己曾靠演技救命。（圖／中天綜合台提供）

至於薔薔則分享，自己曾靠演技救命，「我之前常被神棍騙，那時候趙哥（趙正平）知道我去一個地方上淨化課程時，他就一直罵我、說我被騙了，我到後面也覺得他們不太對勁，可是想要全身而退的話，不能跟他們翻臉、吵架。」所以她便假裝配合對方，之後轉身就跑，雖然對方曾傳訊關心，但她仍不理會，而她也慶幸自己跑得快：「這兩個月他們上新聞了，被殺的那個人很相信他們，也是樁腳之一，那時候我爸爸聽到記者說我牽扯到凶殺案嚇死了。」





