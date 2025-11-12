李千娜曝與老公「為輪班制夫妻」 親分享育兒經：不該用父母期待框限孩子發展

李千娜錄影探視地震受災戶。（公視提供）

李千娜近日上公視《誰來晚餐》錄影，節目中分享自己的成長過往表示，自己從小就是阿嬤帶大，當年在參加《星光大道》選秀節目時，阿嬤還曾指導過她要表演時踢腳步，提起這段過往李千娜笑說：「但是在《星光大道》演歌仔戲好像不太對。」

李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有1女1子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」

身為人母李千娜自認不該用父母的期待，來框限孩子的發展，如大兒子非常熱愛運動，每一種運動都會想去嘗試看看。每換一種類型，裝備都要重新準備，為此她坦言雖然很在意添購器具、服裝的費用，「但另一方面我又想支持他，因為他真的夠喜歡，也一直想要做這件事情，所以我還是會盡量讓他去試。」

這回跟著節目造訪台中家庭，該住戶在今年曾發生規模6.4的強震，導致當地不少房屋倒塌、且面臨斷水斷電的困境，讓她不禁自曝自己也曾是921大地震的受災戶。

回憶當年自己住在南投老家因為地震半塌，讓她親眼目睹住家對面的整排房屋，全部從二樓變一樓下陷。大概兩個月的時間都是住在學校裡面搭帳篷，雖然可以回家洗澡，但餘震不斷的情況下洗澡時都會戰戰兢兢迅速完成，深怕會發生房屋倒塌意外。事隔多年回憶當年往事，讓她忍不住紅了眼眶。

