李千娜曾目睹南投老家半塌 探地震受災戶忍不住鼻酸

（中央社記者洪素津台北12日電）歌手李千娜參與節目「誰來晚餐」探訪地震受災戶，同是受災戶的她分享921大地震時南投老家半塌，講到這裡還不小心紅了眼眶，因此她很能感同身受。

李千娜在節目「誰來晚餐」表示，自己也曾是地震受災戶，她透過新聞稿分享，921大地震發生時南投老家半塌，更親眼目睹住家對面的整排房屋，全部從2樓變1樓，有2個月的都在學校裡面搭帳篷。

回憶起這段過往，李千娜想起對於地震的恐慌忍不住又紅了眼眶，對於受訪家庭與當地居民的遭遇感同身受，她感性說：「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」

另外，李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。被問到是如何分配工作與育兒，她笑說，他們是輪班制夫妻，「大部分我們會錯開彼此工作時間，我有工作的時候，我老公就負責顧家；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」

談到如何教養孩子，李千娜認為，應該不要以父母的期待來框限住孩子的發展，她分享自己大兒子非常熱愛運動，每隔一陣子就會換熱衷另一種球類，每一種都會想去嘗試看看。

不過每換一種新的運動，裝備都要重新準備，李千娜承認：「雖然還是會在意錢的問題，可是另一方面我又想支持他，因為他真的夠喜歡，也一直想要做這件事情，所以我還是會盡量讓他去試。」（編輯：龍柏安）1141112