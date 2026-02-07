李千娜淡化林宅血案？導演祖父曾是警總發言人 沈伯洋痛批：在骨骸上起舞

即時中心／林韋慈報導

翻拍「林宅血案」的電影《世紀血案》近日引發巨大爭議。劇組未經當事人及家屬同意，改編痛失至親的真實悲劇，並涉及警總與戒嚴時期的歷史脈絡，引發外界質疑。藝人李千娜更在宣傳記者會中表示，該事件「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，遭批評對尚未平反的滅門慘案缺乏基本同理心。對此，民進黨立委沈伯洋今（7）日發文痛批，有些人自命為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏都付之闕如。

李千娜在宣傳場合對記者表示，「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」該說法被認為是在淡化事件的嚴重性，隨即引發網友撻伐，也批評其冷血。

事後，《世紀血案》再度引起爭議，過去時任林義雄秘書的監察委員田秋堇接受電訪表示，劇組在製作過程中從未徵詢受害者家屬、前民進黨主席林義雄的意見，基金會也未曾接獲通知，該劇組卻直接以林宅血案為故事背景，並且發表如此言論，非常不妥當，並且有違創作倫理。

更有電影粉專出面爆料，導演徐琨華的祖父徐梅鄰，曾是1980年代警備總部發言人。1981年陳文成博士離奇身亡時，徐梅鄰第一時間對外表示「畏罪自殺」，並且該導演畢業自北京大學中文系，讓網友質疑加害體系企圖「改寫歷史」。

沈伯洋在貼文中直言，這座島嶼上有一群人，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，對苦難最基本的敬畏都付之闕如；面對外部強權選擇卑躬屈膝，對內卻能在受難者的骨骸上「優雅起舞」。他強調，這樣的傲慢正是台灣歷史傷口上揮之不去的惡臭，質疑這些人如今竟還試圖對台灣的痛苦指點江山。









