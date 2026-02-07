李千娜為《世紀血案》失言致歉 坦承忽略脈絡宣布全捐片酬





改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議持續延燒。李千娜日前受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」，瞬間點燃網路怒火，遭網友質疑淡化仍未偵破的滅門悲劇。輿論炸鍋後，李千娜稍早也發出聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，相關風波仍在持續發酵中。

「只有尊重與敬畏」​ 向林義雄與家屬致歉

針對這次《世紀血案》電影事件，李千娜表示：「我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」

李千娜透露已和《世紀血案》製作公司積極溝通，希望能有負責任的處理，但目前僅獲得草率的回應，「林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，也是整體台灣社會的共同傷痛。我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，只有尊重和敬畏，因此以個人身份站出來面對。」

認未掌握整體脈絡就接演 自省接演失誤

有關電影內容，李千娜坦言：「在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。對於以上，我非常後悔，不斷反省。」

李千娜稱因對這個角色共感所以接演，「但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。」

失言風波後續​ 坦言辜負專業、捐出片酬

關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，李千娜再次道歉，「未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。林宅血案這樣殘酷的悲劇，臺灣白色恐怖的這段歷史，無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。」

李千娜說：「長期以來，我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，更耗費了許多社會資源，再次抱歉。」除了檢討和接受所有的批評，「我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。」

