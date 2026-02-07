李千娜為《世紀血案》道歉！認了「沒看全劇本」 宣布捐出片酬給基金會

《世紀血案》三位女演員包括楊小黎、李千娜、簡嫚書全數發文道歉。李鍾泉攝

電影《世紀血案》因改編自台灣沉痛歷史「林宅血案」，卻在拍攝前未取得林義雄及其家屬同意，引發社會輿論撻伐。繼主演簡嫚書道歉後，在電影中飾演她母親的李千娜，今（7日）也於社群平台發布長文聲明，坦承自己未盡查證責任，對其輕率態度向林家與大眾致歉，並宣布將全數片酬捐予慈林基金會。

李千娜沉重表示：「對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。我虛心接受所有的建議、批評和指教。」

未查證劇本便接演 李千娜坦言「非常後悔」

針對外界質疑演員在接戲前未釐清史實爭議，李千娜在聲明中直言自己確實失職，她表示：「在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷。」

她透露當初是受製作人郭木盛邀請，飾演一名為了保護小孩而犧牲的雜貨店老闆娘，本以為是傳遞正義與希望的虛構角色，卻忽略了事實本質，「對於以上，我非常後悔，不斷反省。」

李千娜日前在記者會上的發言遭網友砲轟，發文道歉並宣布捐出片酬。

震驚電影未獲授權 決定捐出片酬表達歉意

隨著爭議擴大，李千娜才驚覺製作方並未取得家屬同意，這讓她感到預料未及且責無旁貸。她強調：「這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約。」

除了針對自己在記者會上的輕率言論致歉，李千娜也決定以實際行動負責，宣布捐出參與該片的所有酬勞，她表示：「我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。」



