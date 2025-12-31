李千娜獨家獻唱北跨！辣秀屁股蛋險跌倒 黃尚禾愛相隨心繫「這件事」

李千娜火辣開唱。劉耀匀攝

李千娜今年的跨年表演獨家獻給「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，171公分的她瘦到僅有47公斤，以一身格紋低胸馬甲登台，長褲開洞在大腿處，更踩著12公分高跟鞋，辣秀一雙逆天長腿，難得勁歌熱舞，以美聲一連帶來多首翻唱歌曲。李千娜受訪時也透露，老公黃尚禾和孩子們今天有愛相隨，跟著她來到現場，唱完之後就要卸下歌手身分，回家陪寶寶睡覺。

李千娜勁歌熱舞。劉耀匀攝

李千娜難得在台上跳舞，由於今天天候不佳，台北天空不斷降下大雨，她回憶表演時，自己因為舞台施華差點滑倒，還好有保持鎮靜，「很可惜因為下雨，沒有好好的表演。」她也笑說很多人都擔心她的服裝穿太少，還準備了很多保暖裝備，但她自己完全不覺得冷，「我跟他們說不用，女明星沒有在怕冷，腎上腺素上來的時候，其實在表演過程當中就會很享受，不會去記得很冷這件事情。」

廣告 廣告

李千娜化身唱跳歌手。劉耀匀攝

李千娜也分享自己難得小露性感，打扮得像唱跳歌手，自己還因此為了今天演出，在一個禮拜之內好好練屁股，就是希望身材曲線更好看，「我不管是早上起床刷牙，或是晚上洗澡刷牙，任何想到有空檔的時候，就開始深蹲一直深蹲，希望可以狀態很好。」她說黃尚禾不會介意自己穿得少，，只擔心她會冷、會吃不飽，「他其他還好，因為他知道我會保護自己。」

李千娜透露，老公和孩子今天都跟著她到後台，一家人還一起吃晚餐，現在表演完準備要回家去，「還好今年唱得蠻早，可以趕快回家好好陪小孩。」她也曝光2026年的計畫，「會有新的影視作品，我期許可以有新專輯跟巡迴演唱會，所以請大家期待，我也會繼續努力。」



回到原文

更多鏡報報導

美秀集團北跨熱力開場！鼓手打到一半「吃起香蕉」太荒唐 本人回應了

天候不佳101煙火照放！吳姍儒主持北跨曬「性感深V」：祝大家圓圓滿滿

小樂「深V」登台中跨年阿Ken一看驚呼：一波未平一波又起 生日願望「盼社會多點愛」