李千娜當小三「遭正宮怒扯髮」！王彩樺夫妻大吵險進警局

王彩樺（右）故意做出扯李千娜頭髮的動作。（圖／華映娛樂）





電影《恨女的逆襲》昨（13）日舉行首映會，監製何平與導演李宜珊率領主演蔡振南、王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、曾皓澤、田翔元、動作指導黃泰維、拳擊指導亦為台灣首位亞洲盃金牌陳嘉玲共同出席；片中飾演正宮及小三的王彩樺及李千娜再度相遇，一起合照就上演扯頭髮戲碼，李千娜更爆料：「我昨天問彩樺姐要穿什麼鞋？她說平底鞋，我就穿了高跟鞋，有多高穿多高！」火藥味十足。

李千娜（左起）、王彩樺、林怡婷、蔡振南、曾皓澤、黃惟、田翔元一同出席《恨女的逆襲》電影首映會。（圖／華映娛樂）

李千娜（左起）、王彩樺、林怡婷、蔡振南、曾皓澤、黃惟、田翔元一同出席《恨女的逆襲》電影首映會。（圖／華映娛樂）

廣告 廣告

國寶影帝蔡振南今驚喜「歸隊」，他在片中飾演拳擊教練，與女主角林怡婷是師徒也像父女。蔡振南說與導演首次見面時，導演有請他拿手靶試接幾拳，發現非常不容易，他也主動表示需要上課以扮演好教練的角色。不料兩個月上下來、體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。

林怡婷雖是新人，但演出自然超群，也入圍了金馬獎最佳新人獎，她面對一眾戲精級前輩游刃有餘，她透露：「南哥飾演的是教練，所以一般的戲他眼神都很銳利威嚴，但有一場一起煮飯的戲，南哥的眼神超溫柔，充滿父愛，表演當下就被溫暖到。」而且有時蔡振南看林怡婷被教練盯太緊，還會刻意多跟林怡婷說話，幫她偷時間再休息一下。

面對飾演父親的游安順即興演出，林怡婷也能臨場反應，有一場戲是她質疑飾演父親的游安順對她造成的童年陰影，原本劇本上游安順的回應是不予理會，沒想到現場游安順卻冷回：「你皮啊！」把她當場逼出淚來，冷暴力衝擊更勝劇本的文字。

田翔元（左起）、黃惟、曾皓澤在電影《恨女的逆襲》中都有出色的表現。（圖／華映娛樂）

田翔元（左起）、黃惟、曾皓澤在電影《恨女的逆襲》中都有出色的表現。（圖／華映娛樂）

王彩樺為電影犧牲甚多，不僅增胖5公斤、全素顏演出，但她認為只要能貼近角色，這些都是應該的，非常敬業。為了保持著角色的鬱悶，她在片場也鮮少說話，其中一場爆發戲是跟演老公的游安順大吵，王彩樺說：「因為我吵架會大舌頭，所以我其實平常不太會吵架，但那場戲導演只給我們一個方向，然後就要我們大吵4分鐘，因為還有丟東西、聲音很大，後來鄰居差點報警，以為是真的有人在吵架。」

飾演拳擊隊成員的黃惟也大吐訓練辛酸，她透露一度被教練陳嘉玲打歪下巴：「但教練很厲害，馬上就幫我把下巴喬回來。」而曾皓澤則說，因為平常不愛運動，一次接受這麼大量的訓練，他才發現自己真的揮汗如雨：「我的汗都會噴到旁邊的人，所以後來我都要穿長袖訓練，或是停下來都會發現地上一灘水」，可見訓練非常激烈。

而田翔元則被說是年輕演員中最輕鬆的，因為他本身就是桌球選手不用特別上課，但第一次演戲的他笑說，最難的是一開始克服與前輩如王彩樺對戲，但後來發現王彩樺非常親切，他才放下心中大石。《恨女的逆襲》1月16日全台上映。



【更多東森娛樂報導】

●餐廳抓姦不倫戀！米可白當眾「潑水渣男」嗆到爆

●李千娜被爆當「大咖金鐘影帝」小三！正宮怒：老公都妳在用

●激戰完拒認郭書瑤是女友！渣男搞消失「再做1事」逼哭她：為什麼去跟別人講

