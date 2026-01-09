李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華

由胡瓜發起，與康康、歐漢聲（歐弟）共同主持「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日重返北流舉行，除了余天、余祥銓父子及黃西田與蕭敬騰（老蕭）分別擔任2天不重複卡司的壓軸，9日宣布「雙金歌后」李千娜加入3月22日演出，打造最華麗的跨世代舞台。

李千娜的父親是鼓手，家中自營舞台車、布袋戲，小時候跟著家人一起跑婚喪喜慶、工地秀、歌廳秀等，自認秀場文化影響她很深，「後台是我的童年，我看過印象最深刻的，就是牛肉場18禁的演出，當時的我懵懵懂懂，長大後回想發現這些表演者都很辛苦、很多辛酸，令人敬佩。」

李千娜感謝貴人、老蕭愛妻Summer的推薦，才有機會參與演出，「我出道以來上過很多次瓜哥、康哥和歐弟的節目，每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧」，還提到過往看廖峻、澎澎的脫口秀，豬哥亮、余天及胡瓜的歌廳秀等，至今仍記憶猶新，「最愛打人巴掌的余天大哥，大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場門票已在年代售票系統熱賣，此次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。