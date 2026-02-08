李千娜登除夕節目遭抵制 文化總會回應：將進行適當調整

李千娜因參與電影《世紀血案》宣傳時失言表示林宅滅門血案，「好像可能不是那麼嚴重，或者是沒有那麼恐怖」惹議，後續演出活動也遭抵制。對此，文化總會7日發布聲明，表示原定除夕夜播出的《WE ARE 我們的除夕夜》節目內容將進行「適當調整」。

李千娜日前因參與電影《世紀血案》宣傳時失言 ，後續演出活動遭網友抵制 。（圖／翻攝自李千娜IG）

李千娜（左4）參與《WE ARE 我們的除夕夜》表演。（圖／文總提供）

文化總會7日聲明：「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為2026年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

文化總會7日聲明。（圖／翻攝自中華文化總會臉書）

李千娜8日道歉宣布不出席高雄櫻花季演出活動。（圖／翻攝自李千娜IG）

失言風波延燒後，李千娜7日坦言沒有完全了解完整劇本架構，目前已深刻反省，「針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。」會將全數片酬捐贈予由林義雄、方素敏夫婦創立的「慈林基金會」；8日則在IG限時動態宣布退出高雄櫻花季演出。

