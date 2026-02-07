李千娜稱林宅血案「沒那麼恐怖」挨轟 沈伯洋批：在受難者骨骸上起舞

民進黨立委沈伯洋今天（7日）痛批擅自翻拍「林宅血案」的電影劇組連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如。（資料照片／李智為攝）

藝人李千娜日前在未取得「林宅血案」當事人授權就翻拍的電影宣傳記者會上稱，該案件可能不是那麼嚴重，「沒那麼恐怖」，事後慘遭網友撻伐。對此，民進黨立委沈伯洋今天（7日）痛批劇組，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如，「這些人現在想對著台灣的痛苦指點江山，真令人看不起」。

翻拍自1980年代震驚社會的「林宅血案」電影，身為演員之一的李千娜日前在宣傳記者會上直言，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，如果重啟翻整，可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖，又重新給了一個答案」。

此番言論一出，隨即引起各界撻伐，劇組後續更被揭露，製作期間從未徵詢受害者遺族林義雄，就擅自以林宅血案為背景翻拍，違背創作倫理。

對此，沈伯洋痛批，這座島嶼上，有一群人，自命高人一等，自詡為歷史的詮釋者，實則不學無術，連對苦難最基本的敬畏，都付之闕如。

沈伯洋感慨，這些自命高人一等的人，在對待外敵強權時，這些人選擇卑躬屈膝，然而在面對這塊土地的受難者時，這些人卻能在受難者的骨骸上優雅起舞。

沈伯洋強調，面對這些自命高人一等的人的傲慢，根本是台灣傷口上揮之不去的惡臭，「這些人現在想對著台灣的痛苦指點江山，真令人看不起」。



