李千娜稱林宅血案「沒那麼恐怖」石明謹怒喊：聽聽妳在講什麼？
即時中心／連國程報導
取材自1980年震驚全台「林宅血案」之電影《世紀血案》連日來爭議不斷！不僅傳出開拍前並未取得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜受訪時竟稱「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」引發軒然大波，網友紛紛喊出抵制，台灣足協理事長石明謹在臉書上發文痛批，林宅血案真相仍未明，「現在竟然有人拍成電影，目的是『希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖』，你要不要聽聽看你在講什麼？」。
林宅血案手段殘忍冷血 李千娜稱「沒那麼恐怖」慘遭圍剿
《世紀血案》全片已經殺青，然而李千娜在記者會上對林宅血案的敏感爭議表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」慘遭網友圍剿。石明謹在該篇臉書貼文表示，台灣曾經發生兩次228事件，一次是大家熟悉的天馬茶房，一次是很多人不清楚的林宅血案。
1980年2月28日 兇手闖林義雄故居欲滅門 林母及3女慘遭毒手
石明謹指出，1980年2月28日，林義雄因為美麗島事件出庭受審，當時幾乎全台的黨外人士都到庭旁聽。林義雄的妻子方素敏女士及助理田秋堇也趕往軍事法庭，留下他的母親與3個女兒在大安區信義路巷內的故居，也就是現在的義光教會。審判日中午，方素敏打電話回家想交辦事情，卻無人接聽，於是就請田秋堇回家察看，發現林宅遭歹徒闖入，林義雄先生的母親遭刺14刀致死、當時7歲的雙胞胎女兒亮均、亭均都被1刀刺死，9歲的大女兒遭刺6刀，經過連日搶救，得以保住性命。
林宅血案仍未水落石出 石明謹：即使在那個年代也非常恐怖
石明謹在該篇臉書貼文中表示，林宅血案至今仍未水落石出，「不管在那個年代，不管受害者是不是林義雄先生的親屬，這個案子都非常恐怖」。許多了解這段歷史的網友認為，《世紀血案》演員受訪時的言論讓人無法接受，石明謹更直接痛批「你要不要聽聽看你在講什麼？」
原文出處：快新聞／李千娜稱林宅血案「沒那麼恐怖」石明謹怒喊：聽聽妳在講什麼？
