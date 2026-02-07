李千娜稱沒那麼恐怖挨轟！前警察揭「林宅血案內幕」痛批：你在講什麼

記者蔡維歆／台北報導

改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。其中李千娜受訪說「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」遭網友洗版砲轟。對此曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹也發文了。

曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹也發文了。（圖／翻攝自臉書）

石明謹說明林宅血案的大致經過，當時台灣歷史上曾經發生過兩次二二八事件，一次是大家熟悉的天馬茶房，一次是很多人不清楚的林宅血案。當年林宅遭到歹徒闖入，林義雄先生的母親被刺14刀致死、一對7歲的雙胞胎女兒亮均、亭均，各被一刀從後背貫穿前胸斃命，9歲的大女兒身中6刀，其中一刀刺穿胸部，最後經過數日搶救，得以保住性命。

石明謹直言這個案件至今沒有偵破，不管在那個年代，不管受害者是不是林義雄先生的親屬，這個案子都非常恐怖。現在竟然有人拍成電影，目的是「希望大家不要覺得這件事有那麼恐怖」，石明謹認為：「是在哈囉！你要不要聽聽看你在講什麼？」

