李千娜積極練臀預告小露性感 羅志祥老司機一秒讓她臉紅

全能歌后李千娜將於12月6日在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，她預告將把台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》帶到現場，把電子花車元素用嶄新的視覺方式呈現，還要挑戰唱跳歌手。近日勤於練舞的她，預告會小露性感，正在加強臀部訓練，「我希望觀眾能感受到滿滿誠意，這次真的準備了很久！很期待當天可以看到大家一起大合唱。」

儘管工作忙碌，但李千娜日前還是現身街頭突襲藝人鼓手李科穎，當爵士鼓演奏到歌曲〈心花開〉時，李千娜零偽裝上前嗨唱，吸引大批人潮上前圍觀，千娜又再加碼演唱〈再會啦心愛的無緣的人〉，讓全場粉絲驚喜不已。提及〈心花開〉受封國民歌曲，李千娜表示，「很幸運有一首大家這麼喜歡的代表作，很開心因為這首歌的魅力，讓大家期待我的出現。」

此外，李千娜日前錄影與羅志祥開心合舞〈愛人醉落去〉，羅志祥一眼就看出她需要修正的地方，李千娜頓時羞愧到滿臉通紅地說：「要不是遇見羅志祥，我竟然沒發現我舞蹈一直是跳錯的，不愧是『舞王』。」她督促自己要再加緊練習，也希望大家在12月6日「入戲」演唱會上逗陣呦咿呦咿跳起來。

