李千娜被爆當「大咖金鐘影帝」小三！正宮怒：老公都妳在用

電影《恨女的逆襲》今（8）日舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤聯袂出席，分享拍攝幕後故事。李千娜在片中飾演金鐘影帝游安順的小三，正宮王彩樺在片場放飯時，還會拉著演女兒的林怡婷開玩笑大喊：「小三來了！」故意包夾坐在游安順的兩旁，讓他感到壓力很大。

李千娜在《恨女的逆襲》飾演商場女強人。（圖／華映娛樂）

片中游安順會幫李千娜買衛生棉，王彩樺笑說：「其實順哥拍完可以代言衛生棉，『衛生棉，讓你一夜好眠！』」被問到現實中另一半是否會跟游安順一樣幫忙買衛生棉，她卻當場大笑表示：「我停經了，他（老公）不用幫我買！」

王彩樺在片中飾演命運多舛的母親。（圖／華映娛樂）

拍攝前李千娜有先跟王彩樺溝通，王彩樺霸氣表示：「我不會理妳，我會沒有把妳當成一回事，我的先生現在都是妳在用！」為演出對立狀態，連正眼都沒看過李千娜；李千娜笑說其實兩人私下感情很好，王彩樺也說：「她都叫我媽咪，交換禮物都會邀請我去，感情非常好！」

提到與游安順的合作，李千娜也分享了一段有趣的即興演出，有一場戲因為游安順沒把敞篷車沒停好，導致李千娜下車時腳卡住、鞋子脫落，她索性順著角色性格直接痛罵，游安順一秒接住，不慌不忙的安撫李千娜，也馬上走到副駕去攙扶，讓導演讚嘆呈現出最自然、可愛的效果。



